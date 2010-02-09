«Залив» сформував портфель замовлень до кінця року

Суднобудівний завод «Залив» (Керч, Крим) у 2009 році збільшив обсяги виробництва у порівнянні з 2008 роком на 73,2% - до 451,269 млн. грн., повідомив голова наглядової ради підприємства Микола КУЗЬМЕНКО на прес-конференції в Києві.

Як передає УНІАН, за його інформацією, у 2009 році завод здав замовникам 6 суден, зараз у виробництві знаходиться ще 6 кораблів.

При цьому голова наглядової ради відзначив, що портфель замовлень сформований до кінця 2010 року.

КУЗЬМЕНКО повідомив, що зараз в опрацюванні у маркетингової служби підприємства знаходиться близько 20 проектів, зокрема - і на спорудження повнокомплектних суден.

Довідка УНІАН. ВАТ «Суднобудівний завод «Залив» - один з провідних суднобудівельних заводів на території Східної Європи. Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001.

Крім будівництва танкерів-продуктовозів, підприємство здійснює будівництво танкерів-хімовозів, контейнеровозів, бурових платформ для видобутку нафти і газу. З 1992 року всі судна будуються на експорт. Щорічно на заводі будується 3-4 корпуси і ремонтується до 35 судів різного типу.