Дільниця в Керчі додала Януковичу зайвих 8% голосів - Турчинов

БЮТ передає до Центральної виборчої комісії документи з вимогою про перерахунок голосів на більш як 900-х виборчих дільницях, йдеться у заяві керівника центрального виборчого штабу кандидата на пост президента Юлії ТИМОШЕНКО Олександра ТУРЧИНОВА.

Він стверджує, що БЮТ вже юридично довів факти фальсифікації з боку штабів іншого кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА.

За словами ТУРЧИНОВА, зокрема, в 5-му виборчому окрузі (Керч, Ленінський район) штабу ТИМОШЕНКО вдалося домогтися першого перерахунку голосів на 20-й дільниці.

”В результаті перерахунку з’ясувалося, що дані, які передані до Центральної виборчої комісії по цій дільниці, дають ЯНУКОВИЧУ на 8% більше голосів, ніж він отримав насправді. Цей факт задокументовано”, - сказав він.

ТУРЧИНОВ заявив, що регіональним штабам ТИМОШЕНКО вдалося добитися перерахунку голосів ще на 6-ти виборчих дільницях. ”У всіх випадках перерахунку мали місце аналогічні фальсифікації на користь кандидата ЯНУКОВИЧА. І відразу після цього представниками його штабу було заблоковано всі законні вимоги про перерахунок голосів на інших дільницях”, - заявив ТУРЧИНОВ.

”Це дозволяє нам говорити про системний та масштабний характер подібних порушень, а відтак я заявляю про те, що в ході другого туру виборів президента України відбулися фальсифікації, які суттєво вплинули на результати виборів і ставлять під сумнів підсумки голосування”, - наголосив ТУРЧИНОВ.

На прохання прокоментувати заяву ТУРЧИНОВА в окружкомі №5 телефоном заявили, що ніхто цього зробити не може, бо "всі поїхали до Києва".