Родичі засудженного моряка вимагають апеляцію від України

Родичі капітана затонулого українського судна "Нафтогаз-67" Юрія КУЛЕМЕСИНА, засудженого судом Гонконгу до трьох років двох місяців в`язниці, просять керівництво міністерств транспорту і енергетики зобов`язати судновласника - компанію "Чорноморнафтогаз" - подать апеляцію на рішення суду.

У січні 2010 року гонконгський суд засудив до тюремного ув’язнення капітанів українського "Нафтогазу-67" і китайського "Яохая", а також двох китайських лоцманів, визнаних винними в загибелі 18 моряків у результаті зіткнення двох суден у Південно-Китайському морі в березні 2008-го. "Нафтогаз-67" затонув за лічені хвилини. На його борту було 25 чоловік, серед них - мешканці Криму. Вдалося врятуватися лише шести українцям і громадянину Китаю. Суд вирішив, що у буксира і суховантажу було достатньо часу, щоб уникнути зіткнення, але вони почали щось робити лише за хвилину до цього.

"Ми вимагаємо, щоб керівництво країни зобов`язало судновласника довести до кінця цю справу, відстояти честь капітана і український прапор, сплативши роботу адвоката, і добитися того, щоб КУЛЕМЕСІНА випустили під заставу, як це відбулося з двома китайськими лоцманами і капітаном другого судна", - сказав зять моряка Олексій РИБАКОВ на прес-конференції в УНІАН.

Родичі в приватному порядку не можуть подавати клопотань, оскільки КУЛЕМЕСИН "був при виконанні службових обов`язків і за нього має нести відповідальність держава в особі судновласника", заявив РИБАКОВ.

За його словами, після оголошення 15 січня вироку судом спроби зустрітися з керівництвом "Чорноморнафтогазу" не увінчалися успіхом.

Єдиним держорганом, який відреагував на звернення, стало Міністерство закордонних справ України. МЗС направило ноту протесту китайському уряду на рішення суду, котрий під час розгляду справи не врахував майже три десятки позицій та не прийняв до уваги висновок морського департаменту Гонконгу, в якому сказано, що українська сторона не здійснила ніяких порушень, які привели до корабельної аварії, сказав родич капитана.

Олексій РИБАКОВ та дружина капітана Антоніна КУЛЕМЕСІНА повідомили, що дата подачі апеляції закінчується 13 лютого. Проте у зв`язку з тим, що підсудний через свого адвоката подав заяву про намір оскаржити вирок, цей термін, можливо, буде відсунутий.

Родичі моряка сподіваються, що ситуацію візьме під свій контроль міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.