Оцінювача держпакета кримської енергокомпанії знайде конкурс
15:57, 11 лютого 2010Крым
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Відбудеться наприкінці лютого
Фонд державного майна України оголосив конкурс з відбору оцінювача 53,97% державного пакета акцій ЗАТ «Східно-Кримська енергетична компанія», повідомила прес-служба відомства.
Конкурс відбудеться 24 лютого.
Раніше Фонд держмайна ухвалив рішення про приватизацію 53,97%-ного пакета акцій ЗАТ.
Номінальна вартість пакета «Східно-Кримської енергетичної компанії», що приватизується, становить 4 млн. 686 тис. грн.
Довідка УНІАН. ЗАТ «Східно-Кримська енергетична компанія» (Сімферополь) займається постачанням електроенергії жителям Автономної Республіки Крим.
Статутний фонд компанії становить 8 млн. 683 тис. грн.
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