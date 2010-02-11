Оцінювача держпакета кримської енергокомпанії знайде конкурс

Відбудеться наприкінці лютого

Фонд державного майна України оголосив конкурс з відбору оцінювача 53,97% державного пакета акцій ЗАТ «Східно-Кримська енергетична компанія», повідомила прес-служба відомства. Конкурс відбудеться 24 лютого. Раніше Фонд держмайна ухвалив рішення про приватизацію 53,97%-ного пакета акцій ЗАТ. Номінальна вартість пакета «Східно-Кримської енергетичної компанії», що приватизується, становить 4 млн. 686 тис. грн. Довідка УНІАН. ЗАТ «Східно-Кримська енергетична компанія» (Сімферополь) займається постачанням електроенергії жителям Автономної Республіки Крим. Статутний фонд компанії становить 8 млн. 683 тис. грн.

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