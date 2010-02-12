Ялта шукатиме джерела мінеральних вод на набережній
Жителів просять не хвилюватися
Ялта має намір шукати джерела мінеральних вод на міській набережній. Влада вирішила замовити спецдослідження, повідомила ялтинська мерія.
«Члени виконкому затвердили програму за замовленням спеціального дослідження на набережній і в Приморському парку про наявність джерел», - йдеться в прес-релізі.
Фахівці говорять: у центрі курортного міста є джерела з водою, котра має цілющі властивості і хороший дебіт.
Жителів Ялти просять не хвилюватися, якщо на набережній вони побачать бурильні установки. «Це не початок будівництва, а дослідницькі роботи з пошуку запасів мінеральних вод», - зазначає прес-служба мерії.
Третій бювет мінеральної води Ялта має намір відкрити в сквері Шевченка. Доведено: джерело там є.
«Ці програми спрямовані на втілення в життя завдання по створенню в Ялті бальнеологічного курорту», - заявили в мерії.