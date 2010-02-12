Індустріальна група візьме «Ялту-Інтурист» під контроль

Антимонопольний комітет України дозволив консорціуму "Індустріальна група" придбати контрольний пакет акцій готельного комплексу "Ялта-Інтурист", повідомила прес-служба відомства. "Надано дозвіл консорціуму "Індустріальна група" (Київ) на придбання через компанію "I.S.H.C. Industrial Steel Holding Co Limited" (Нікосія, Кіпр) акцій ВАТ "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист", що забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів у вищому органі управління емітента", - йдеться у прес-релізі. "Індустріальна група" здійснює діяльність з управління підприємствами, активами, цілісними майновими комплексами, з якими пов’язана відносинами контролю.

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