Пенсійна недоїмка в Севастополі становить майже 23 млн. грн.

Сума боргу платників перед пенсійним фондом України становить на 1 січня в Севастополі 22,9 млн. грн.

Основну частину складає борг по сплаті страхових внесків - 12,5 млн. грн. (54,6%) і борг підприємств з відшкодування пільгових пенсій - 5,6 млн. грн. (24,5%).

Сума боргу по сплаті фінансових санкцій становить 3,8 млн. грн. (16,6%), по сплаті пені - 0,7 млн. грн. (3%), такі цифри були наведені на засіданні колегії управління ПФУ в Севастополі в четвер.

Загальна сума пенсійної недоїмки «не дуже велика», заявила журналістам начальник севастопольського управління Тетяна КРАВЦОВА: «Скажімо, порівняно із заявкою: якщо нам кожного місяця необхідно 150 млн. грн., то недоїмка становить порядку 20 млн. грн.».

Але, наголосила вона, «недоїмка - це борг підприємств не тільки перед ПФУ, але й перед своїми працівниками, тому що, коли підприємство не платить страхові внески, воно позбавляє своїх працівників права на призначення і перерахунок пенсії, оскільки цей період не включається в стаж для нарахування пенсії».