Янукович і Тимошенко витратили на вибори 613 мільйонів гривень

Віктор ЯНУКОВИЧ, будучи кандидатом на посаду президента України, витратив на проведення виборів 322 млн. 545 тис. грн., а Юлія ТИМОШЕНКО - 289 млн. 930 тис. грн.

Такі дані наводяться в звіті в газеті «Урядовий кур`єр» (№36 від 25 лютого).

Вся сума виборчфонду ЯНУКОВИЧА була сформована за рахунок коштів Партії регіонів.

Із загальної суми виборчого фонду ТИМОШЕНКО більша частина (понад 272 млн. грн.) - кошти її партії «Батьківщина», остальні гроші - добровільні внески фізичних осіб.

Перший тур виборів президента України відбувся 17 січня. З 18 кандидатів ЯНУКОВИЧ і ТИМОШЕНКО набрали найбільше голосів й вийшли до другого туру, який пройшов 7 лютого. У ньому переміг ЯНУКОВИЧ. 14 лютого Центрвиборчком офіційно оголосив його президентом.