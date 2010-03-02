Кримському спікеру пропонують очолити автономних регіоналів

Фракція блоку «За Януковича!» у Верховній раді Криму пропонує голові парламенту автономії Анатолію ГРИЦЕНКУ очолити республіканську організацію Партії регіонів.

«Пройшло засідання фракції блоку «За Януковича», на якому одностайно підтримали мою кандидатуру», - сказав кримський спікер-регіонал журналістам у Сімферополі.

Разом із тим, лідер Партії регіонів, президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може висунути іншу кандидатуру. «Лідер має право визначати кандидатури», - сказав ГРИЦЕНКО.

Якщо ЯНУКОВИЧ запропонує не його, чиновник обіцяє прийняти це рішення. «Я - людина команди. Ми підтримаємо ту кандидатуру, яка буде запропонована лідером партії», - сказав кримський спікер.

Дату конференції, де розглянуть питання щодо керівника, визначить рада кримської організації ПР.

У вересні 2009 року президія політради Партії регіонів вирішила виключити депутата Верховної Ради України, лідера кримських регіоналів Василя КИСЕЛЬОВА з лав ПР за «заподіяння шкоди її репутації» та порушення вимог статуту.

Пізніше КИСЕЛЬОВ заявив про добровільний вихід із партії.

Тимчасово виконує обов`язки керівника кримської організації ПР секретар міськради Ялти Олексій БОЯРЧУК.