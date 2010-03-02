Кадрові перестановки в регіонах почнуться через тиждень

Кадрові перестановки в регіонах не відбуватимуться до формування нової коаліції у парламенті країни й призначення нового складу Кабінету міністрів, вважає голова севастопольської міської ради, член Партії регіонів Валерій САРАТОВ.

«Я спілкувався з керівником регіональної політики адміністрації президента України СКУБАШЕВСЬКИМ, який сказав, що поки не буде створено коаліції, іншими питаннями ми не займаємося», - повідомив САРАТОВ журналістам у вівторок.

Він вважає, що «чекати треба буде тиждень - десять днів».

«Я за великим рахунком упевнений, що цього тижня буде сформована нова коаліція і наступного тижня - новий уряд», - сказав САРАТОВ.