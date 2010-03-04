Куніцин вважає недоцільним включення Севастополя до автономії

Економічно й політично недоцільним вважає включення Севастополя до складу кримської автономії голова севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН.

«Є цілий ряд політиків, які намагаються добитися, аби Севастополь увійшов до складу Автономної Республіки Крим. Я категоричний противник цього. За чотири роки я вже став севастопольцем, і можу сказати, що і економічно й політично це (змінювати статус міста) недоцільно», - сказав КУНІЦИН в «прямому ефірі» регіональної державної телерадікомпанії.

На думку чиновника, «як тільки Севастополь увійде до складу АРК, він одразу втратить і в статусі, і в авторитеті, і в бюджеті, і у всьому решті».

«Люди звикли жити в умовах особливого статусу. Але треба його закріпити. Особливий статус обумовлений перебуванням Чорноморського флоту Росії», - сказав він.

КУНІЦИН вважає, що «Крим, сам по собі, вкрай, як республіка, нестабільний».