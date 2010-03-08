Спроба попасти до гуртожитку через вікно закінчилася трагедією

Молодий чоловік розбився в західному Криму, намагаючись попасти до гуртожитку через балкон четвертого поверху, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про нещасний випадок в селищі міського типа Новофедорівка надійшла до рятувальників вранці 7 березня.

«Чоловік, 1983 року народження, намагався попасти в будівлю через вікно, оскільки вхідні двері були закриті. Не стримавшись, він зірвався з балкона. Медики «швидкої допомоги» констатували смерть», - говориться в повідомленні МНС.