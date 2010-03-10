Тест підтвердив наявність алкоголю у бортінженера та бортпровідника

У бортінженера та бортпровідника літака, який мав летіти з Сімферополя до Києва 9 березня, медичне обстеження підтвердило наявність алкоголю в крові, повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України.

«В аеропорту «Сімферополь» перед початком рейсу UDN-398 було проведено тест-контроль екіпажу на вживання алкогольних напоїв, який показав наявність алкоголю у бортінженера та бортпровідника. Їх було направлено на обстеження у наркологічний диспансер. Обстеження підтвердило наявність алкоголю: у бортінженера - 0,75 проміллє, у бортпровідника - 0,57 проміллє (норма до 0,2 проміллє)», - йдеться у прес-релізі.

Мінтранс уточнює, що рейс виконувався авіакомпанією «Дніпроавіа» на повітряному судні Як-42 авіакомпанії «Донбасаеро» «в рамках альянсу між авіаперевізниками «Аеросвіт», «Донбасаеро» та «Дніпроавіа».

«Екіпаж від виконання рейсу відсторонено. Кількість членів екіпажу - шість чоловік», - йдеться у повідомленні мінтрансу.

Розслідування інциденту проводить комісія Державіаадміністрації.

Серед понад 80 оcіб, які придбали квитки на літак, були депутати Верховної ради Леонід ГРАЧ і Борис ДЕЙЧ, а також заступник генпрокурора України Тетяна КОРНЯКОВА.

ГРАЧ вимагає провести розслідування НП.

Прокуратура перевіряє його заяву. Поки кримінальну справу не порушено.