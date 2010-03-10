Підготовка до Дня Перемоги в Севастополі йде повним ходом

Деталі проведення параду - маршу переможців і урочистого проходження військ - на День Перемоги в Севастополі обговорили керівники севастопольської адміністрації з командувачами Військово-Морських Сил України і Чорноморського флоту РФ Ігорем ТЕНЮХОМ і Олександром КЛЕЦКОВИМ.

Військова техніка не проходитиме вулицями Севастополя.

«Відкриє парад Перемоги марш ветеранів-переможців, потім пройдуть звідні парадні розрахунки українських і російських моряків. Техніка проходитиме не буде. У Севастопольській бухті в парадній лінійці стануть кораблі двох флотів», - сказав заступник голови адміністрації Володимир КАЗАРІН.

«Робота з підготовки святкування Дня Перемоги в Севастополі йде повним ходом. Це свято, особливо в рік 65-річчя Великої Перемоги, в рік, оголошений в країні Роком ветеранів, безумовно, головне. Я радий, що до роботи підключилися військові. І те, що програму заходів ми обговорювали з двома командувачами, тільки підкреслює значення святкування 9 Травня в Севастополі», - заявив керівник адміністрації Сергій КУНІЦИН.

Він упевнений, що урочистості відбудуться на найвищому рівні.

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ розпорядився провести 9 травня 2010 року о 10 годині за московським часом військові паради із залученням зброї та військової техніки у Владикавказі, Воронежі, Ростові-на-Дону та в Севастополі (за узгодженням із українською стороною).

Паради пройдуть 9 травня в усіх містах-героях України, заявив президент держави Віктор ЯНУКОВИЧ.