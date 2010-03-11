Моряки Росії і України планують провести комп’ютерне навчання

Командно-штабне комп’ютерне навчання «Фарватер миру-2010» планують провести моряки України та Росії у червні, повідомив прес-центр командування українських Військово-морських сил.

Тема - пошуково-рятувальні операції.

Планується, що комп’ютерне навчання буде проводитись на базі академії ВМС імені Нахімова.

Керівником «Фарватеру миру-2010» призначено заступника командувача ВМС України з бойової підготовки Віктора НОСЕНКА.

Українсько-російські навчання «Фарватер миру» проводились з 1997 року з періодичністю один раз на два роки та носили миротворчий характер. У них брали участь кораблі, допоміжні судна, літаки і вертольоти морської авіації, підрозділи морської піхоти. Після 2003 року флоти України і Росії не проводили такі двосторонні навчання.