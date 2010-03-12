БЮТ побоюється захоплення влади в Криму варягами

Фракція «Блок Юлії Тимошенко» у кримському парламенті заявляє про загрозу передачі влади в автономії представникам інших регіонів України, які не знають специфіки республіки, і пропонує колегам-депутатам створити міжфракційне об`єднання «Патріоти Криму».

«Ми переслідуємо мету об`єднати дійсних патріотів Криму незалежно від політичної та ідеологічної приналежності, щоб спільними зусиллями не допустити захоплення кримської влади людьми ззовні. Кримом мають управляти кримчани», - говориться в повідомленні республіканської організації «Батьківщини».

Письмове звернення до представників депутатських фракцій БЮТ збирається передати 15 березня.

У кримському парламенті - 100 депутатів.

Створено фракції «Блок «За Януковича», «Союз», «Крим», «Комуністи», «Курултай-Рух», «Блок Юлії Тимошенко», «Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція», «Солідарність», ряд парламентаріїв є позафракційним.