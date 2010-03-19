Гриценко обіцяє не тягнути до Херсону кримську команду

Віце-прем`єр-міністр з аграрних питань Віктор СЛАУТА представив нового голову Херсонської обласної державної адміністрації Анатолія ГРИЦЕНКА, якій раніше керував парламентом Криму, передає УНІАН.

17 березня Верховна Рада Криму прийняла відставку членів Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА і Віктора ПЛАКІДИ з посад спікера й прем`єра, обравши замість них «регіоналів» Володимира КОНСТАНТІНОВА і Василя ДЖАРТИ.

СЛАУТА подякував попередньому губернатору Борису СІЛЕНКОВУ за 5-річне керівництво областю і представив ГРИЦЕНКА як «людину, що пройшла шлях з низів місцевого самоврядування до голови Верховної Ради Криму, тому його по букварях учити не треба, він усе знає, як треба робити».

«Великих кадрових перестановок не буде, але незначні перестановки відбудуться. Я не збираюся з собою привозити якусь команду з Криму, а думаю, що ми повинні комплектувати зоряну команду з жителів Херсонської області», - сказав ГРИЦЕНКО.

Новий губернатор Херсонської області готовий бачити в своїй команді представників різних політичних сил за умови, що головним для них буде «ставлення до роботи і професіоналізм» і готовність працювати по реалізації програми президента Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна для людей». «Тоді в нас будуть результати, які від нас чекає президент України і жителі області», - підкреслив ГРИЦЕНКО.

Він повідомив, що вже визначився з кандидатурою свого першого заступника. Посаду займе депутат обласної ради Микола КОСТЯК, який до цього працював головним державним інспектором з карантину рослин Мінагрополітики України. За словами нового губернатора, КОСТЯК займатиметься головною галуззю області - аграрною.