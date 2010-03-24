Від Джарти вимагають відмінити скандальне рішення не його уряду

Прокуратура Криму вимагає від Ради міністрів автономії відмінити як «недоопрацьоване» прийняте попереднім складом уряду рішення про виділення 194 громадян ділянок в ялтинському регіоні, повідомила прес-служба відомства.

«Рішення не відповідає вимогам земельного кодексу України. Зокрема, не з`ясованим залишається питання співвідношення місця розташування ділянок до природних об`єктів, зокрема - до Ялтинського гірничо-лісового заповідника. Наявність зсувних процесів вимагає окремого опрацювання фахівцями», - йдеться в релізі.

Наглядове відомство внесло протест на урядову постанову, який «зупиняє дію незаконного акту».

16 березня Радмін дозволив 194 громадянам розробку проектів землеустрою з відведення ділянок у районі села Оползневе для індивідуальної дачної забудови.

17 березня Верховна рада Криму прийняла відставку членів Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА і Віктора ПЛАКИДИ з посад спікера і прем`єра, обравши замість них «регіоналів» Володимира КОНСТАНТИНОВА і Василя ДЖАРТИ.

Кримський депутат Валерій ІВАНОВ закликав ДЖАРТИ розібратися із земельним рішенням, прийнятим на останньому засіданні старого Радміну, і припинити дерибан на півострові.

19 березня парламент обновив склад уряду.