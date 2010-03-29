США нададуть гуманітарну допомогу кримським лікарням

Сполучені Штати Америки мають намір надати лікарням Криму гуманітарну допомогу на суму близько 15 млн. доларів.

Американська сторона планує почати поставку медичного устаткування наприкінці липня, завершити - до кінця вересня, повідомила прес-секретар керівника парламенту автономії Алла ГОРЄВА за підсумками зустрічі спікера Володимира КОНСТАНТИНОВА із заступником директора офісу з координації гуманітарної допомоги США в Європі і Євразії державного департаменту Джоном ПОСТОМ.

У кримських лікувальних закладах існує гостра необхідність у сучасному діагностичному, хірургічному устаткуванні, а також у кардіографах і дефібриляторах, зазначила прес-секретар.

«Проект з оснащення устаткуванням кримських лікарень перебуває, якщо можна так сказати, у завершальній стадії. Залишилося вирішити питання, пов`язані з транспортуванням і доставкою вантажу, відкоректувати питання, пов`язані із спрощеною процедурою розмитнення медичного устаткування», - сказав спікер.

ПОСТ висловив сподівання, що «до Криму вже незабаром прийдуть 100 контейнерів гуманітарної допомоги».

Державний департамент має намір надати допомогу автономії у рамках проекту з поліпшення матеріально-технічної бази лікарень Криму, що стартував у листопаді 2009 року.