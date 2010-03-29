Майно заводу в Криму за безцінь пустили з молотка

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим положенням арбітражним керуючим, який замість відновлення платоспроможності боржника сприяв продажу майна комбікормового заводу на сході Криму в 132,5 рази дешевше за його реальну вартість, повідомила прес-служба відомства.

«Комбікормовий завод в Ленінському районі незаконно перейшов в приватні руки. Комплекс будівель і споруд: млин, елеватор, цехи, сховища, - які оцінюються в 10,6 мільйонів гривень, пущено з молотка за 80 тисяч гривень», - йдеться в релізі.

Триває слідство.