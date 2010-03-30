Жителі Ялти не хочуть бачити готель на Полікуровському горбі

Заборонити забудову Полікуровського горба вимагали на мітингу перед будівлею виконкому жителі Ялти, які вважають, що через роботи будуть знищені зелені насадження, серед яких дерева, занесені до Червоної книги, і може активізуватися зсув.

Як повідомила прес-служба мерії Ялти, земельна ділянка розміром 84,6 сотки фірмі «Аль» виділено у 2001 році. Компанія підготувала і узгодила проект будівництва готельного комплексу загальною площею 25 тис. квадратних метрів.

У листопаді 2009 року на сесії міськради було скасовано рішення про розірвання договору з фірмою «Аль» через невикористання ділянки. Представники компанії оскаржили це рішення і виграли суд першої інстанції.

Фірма заявляє, що готова застрахувати довколишні будинки городян від можливих порушень під час будівництва і взяти посильну участь у розвитку району і всього міста.

Мер Ялти Сергій БРАЙКО вислухав вимоги мітингувальників і дав завдання протягом тижня підготувати офіційні висновки юридичного відділу щодо судових розглядів, протизсувної обстановки в районі будівництва, передбачуваної вирубки зелених насаджень і кількості «червонокнижних» дерев. Фірма має подати остаточні розрахунки щодо понесених витрат.

БРАЙКО вважає, що є три виходи з ситуації, що склалася: компенсувати витрати компанії з міського бюджету, а це - до 4 млн. дол., переконати жителів району, що будівництво не завдасть шкоди ані їх будинкам, ані місту в цілому, третій - знайти і виділити фірмі ділянку під будівництво готельного комплексу, однак не на цій території.

«Я більш схиляюся до третього варіанту, щоб ситуація вирішилася безболісно для всіх сторін конфлікту, оскільки з міського бюджету таку суму (до 4 млн. дол.) ми компенсувати не зможемо, а ялтинці, судячи з мітингу, налаштовані проти будівництва. Нам необхідний ще тиждень, щоб зібрати офіційні висновки. Не виключено, що потрібно буде проводити ще одні громадські слухання з цього питання», - сказав мер Ялти.