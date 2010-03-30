На Великдень автобуси у Севастополі ходитимуть цілодобово

Транспорт на Великдень працюватиме в Севастополі у цілодобовому режимі для створення зручностей вірянам, які хочуть взяти участь у богослужіннях у храмах, повідомила прес-служба адміністрації міста.

На Великдень і у поминальну неділю, 11 квітня, буде виділено додаткову кількість транспорту.

Керівникам автотранспортних підприємств наказано забезпечити технічний контроль автобусів, що випускаються у нічну зміну, і медичний огляд водіїв.

Перевезення пасажирів здійснюватиметься за тарифами, визначеними згідно з регіональним меморандумом про взаємодію. Розмір нічного тарифу не повинен перевищувати 100% вартості проїзду в денний час.