Додаткові потяги пустять на свята

11:44, 31 березня 2010
Крым
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Робота з вивчення попиту триває

8 додаткових поїздів пустили в кримському напрямку на великодні свята залізниці України, повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".

Такі дані на кінець березня.

Придніпровська залізниця призначила п`ять поїздів, Південно-Західна, Південна та Одеська залізниці - по одному:

№522/521-282/281 Сімферополь-Київ відправленням з Сімферополя 1 квітня, з Києва 2 квітня;

№58/57 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 5 квітня, з Києва 6 квітня;

№238/237-231/232 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 5 квітня, з Києва 6 квітня;

№510/509 Сімферополь-Львів відправленням із Сімферополя 1 квітня, зі Львова 2 квітня;

№232/231-182/181 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 1 квітня, з Києва 2 квітня; 

№58/57 Київ-Сімферополь відправляється з Києва 1 квітня, із Сімферополя - 2 квітня;

№590/589 Одеса-Сімферополь відправленням з Одеси 2 квітня, із Сімферополя 3 квітня;.  

№529/208 Харків-Сімферополь відправленням з Харкова 2 квітня, із Сімферополя 3 квітня.  

"Робота з вивчення попиту та призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки триває", - йдеться в релізі.

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