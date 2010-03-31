Додаткові потяги пустять на свята
Робота з вивчення попиту триває
8 додаткових поїздів пустили в кримському напрямку на великодні свята залізниці України, повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".
Такі дані на кінець березня.
Придніпровська залізниця призначила п`ять поїздів, Південно-Західна, Південна та Одеська залізниці - по одному:
№522/521-282/281 Сімферополь-Київ відправленням з Сімферополя 1 квітня, з Києва 2 квітня;
№58/57 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 5 квітня, з Києва 6 квітня;
№238/237-231/232 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 5 квітня, з Києва 6 квітня;
№510/509 Сімферополь-Львів відправленням із Сімферополя 1 квітня, зі Львова 2 квітня;
№232/231-182/181 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 1 квітня, з Києва 2 квітня;
№58/57 Київ-Сімферополь відправляється з Києва 1 квітня, із Сімферополя - 2 квітня;
№590/589 Одеса-Сімферополь відправленням з Одеси 2 квітня, із Сімферополя 3 квітня;.
№529/208 Харків-Сімферополь відправленням з Харкова 2 квітня, із Сімферополя 3 квітня.
"Робота з вивчення попиту та призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки триває", - йдеться в релізі.