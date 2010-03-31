Додаткові потяги пустять на свята

Робота з вивчення попиту триває

8 додаткових поїздів пустили в кримському напрямку на великодні свята залізниці України, повідомляє прес-центр "Укрзалізниці". Такі дані на кінець березня. Придніпровська залізниця призначила п`ять поїздів, Південно-Західна, Південна та Одеська залізниці - по одному: №522/521-282/281 Сімферополь-Київ відправленням з Сімферополя 1 квітня, з Києва 2 квітня; №58/57 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 5 квітня, з Києва 6 квітня; №238/237-231/232 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 5 квітня, з Києва 6 квітня; №510/509 Сімферополь-Львів відправленням із Сімферополя 1 квітня, зі Львова 2 квітня; №232/231-182/181 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 1 квітня, з Києва 2 квітня; №58/57 Київ-Сімферополь відправляється з Києва 1 квітня, із Сімферополя - 2 квітня; №590/589 Одеса-Сімферополь відправленням з Одеси 2 квітня, із Сімферополя 3 квітня;. №529/208 Харків-Сімферополь відправленням з Харкова 2 квітня, із Сімферополя 3 квітня. "Робота з вивчення попиту та призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки триває", - йдеться в релізі.

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