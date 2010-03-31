Екс-прем`єр таки піде у міністри

Колишній керівник Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА, швидше за все, очолить міністерство палива й енергетики автономії.

Новий кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ на запитання журналістів, чи визначена кандидатура на посаду голови мінпаливенерго регіону, відповів ствердно, назвавши прізвище екс-голови уряду.

Рішення про призначення ПЛАКІДИ міністром належить розглянути депутатам парламенту автономії.

«Де-факто він виконувач обов`язків (міністра), а затверджувати його буде Верховна рада Криму», - сказав ДЖАРТИ.

17 березня парламент Криму прийняв відставку членів Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА і Віктора ПЛАКІДИ з посад спікера і прем`єра автономії, обравши замість них «регіоналів» Володимира КОНСТАНТИНОВА і Василя ДЖАРТИ.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив ГРИЦЕНКА головою Херсонської обласної державної адміністрації.

19 березня Верховна рада Криму реорганізувала міністерство промислової політики, транспорту, зв`язку й паливно-енергетичного комплексу автономії в міністерство промполітики, мінтраспорту і зв`язки і мінпалива й енергетики. Тоді ДЖАРТИ заявив, що пропонував ПЛАКІДІ, який до роботи в уряді працював в енергетичній сфері, очолити мінпаливенерго, але той, «нібито, відмовився» і «їде до Херсона».