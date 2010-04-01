Нафтопродукти забруднюють кримське озеро - біолог

Озеро Донузлав на заході Криму четвертий день забруднюється нафтопродуктами, що потрапляють із затонулого під час розбору на металобрухт судна, заявив заступник директора з наукової роботи Інституту біології південних морів національної Академії наук України Олександр БОЛТАЧОВ.

«Судно «Ізмаїл» списано й продано як металобрухт приватній фірмі. В ході розбирання біля причалу судно отримало пошкодження корпусу й у неділю затонуло. Л’яльні води (води з нафтопродуктами) не відкачали. Те, що зараз відбувається, серйозно може ускладнити екологічну ситуацію Донузлава», - сказав кандидат біологічних наук кореспонденту УНІАН.

Разом із тим, у прес-службі кримського управління МНС заявили УНІАН, що інформація про інцидент до рятувальників не надходила.

Співробітники Інституту біології не виїжджали на місце події, оскільки організація не може собі цього дозволити через складну бюджетну ситуацію в країні, проте повідомили про подію колегам. «Я зв`язувався з органами рибоохорони, екології», - сказав БОЛТАЧОВ.

Донузлав є найглибшим озером у Криму. Його площа - 48 квадратних кілометрів.