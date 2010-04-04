Дівчат, які заблукали в каменоломнях у Керчі, знайшли

Дві дівчинки, зниклі в Старокарантинських каменоломнях у Керчі, знайдені після майже доби пошуків, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Вони були на відстані близько двох кілометрів від входу в штольню, в одній з гілок.

Одна з п`яти груп, що складалася з волонтера, двох гірських рятувальників і водія-співробітника МНС, знайшла підлітків ввечері третього квітня.

«Під землею постійно працювали п`ять пошукових груп, які міняли один одного через два, - дві з половиною години», - йдеться в повідомленні.

Складність пошуку полягала в тому, що роботи проводилися в умовах темноти, звукоізоляції і величезної довжини катакомб - близько 30 кілометрів, наявністю коридорів у двох-трьох рівнях.

Другого квітня компанія підлітків гуляла в районі каменоломень. Дві дівчинки, 1995 і 1993 років народження, загубилися ввечері. Їхні друзі спочатку самі намагалися знайти зниклих, а потім звернулися в міліцію.