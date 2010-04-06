Українські прикордонники затримали дві турецькі шхуни

Дві турецькі риболовецькі шхуни, які зайшли на незаконний промисел в економічну зону України, затримав корабель морської охорони прикордонної служби «Павло Державін», повідомила прес-служба відомства.

На світанку екіпаж виявив рибальські сітки без маркування. З них правоохоронці дістали та відпустили у море двох ще живих дельфінів та кілька камбал-калканів. Прикордонники залишити сітки, оскільки на локаторі з’явилася підозріла ціль, яка виявилася турецькою шхуною MUAMER REIS. На її борт висадили оглядову групу.

Після цього «Павло Державін» почав переслідувати інший браконьєрський плавзасіб. Турецька шхуна HASAN почала тікати в бік Румунії. Правоохоронці наздогнали її за 2 милі після виходу з економзони України.

На шхунах браконьєрів виявили знаряддя лову, сухий лід, пристрої для пошуку сіток та знаряддя для їх піднімання.

Катер морської охорони конвоює шхуни до Одеси.