У Севастополі відкрили пам’ятну дошку загиблому саперу

Пам’ятну дошку, присвячену загиблому у серпні минулого року при виконанні службових обов’язків саперу піротехнічної групи старшому сержанту Віталію Сєдіну, відкрили у Севастополі.

36-річний піротехнік загинув на полігоні поблизу севастопольського села Хмельницьке. В його руках розірвався снаряд, що пролежав у землі понад 60 років і вже був доставлений до місця знешкодження. Указом президента Украины Сєдіна нагороджено орденом «За мужність» (посмертно).

У мітингу з нагоди встановлення дошки взяли участь рятувальники, представники Нахімовської районної державної адміністрації і райради, бойові товариші, вчителі та учні школи, де навчався Сєдін.

Дошку відкрили на домі, де жив сапер, а зараз - його мати та брат, уточнили в МНС.