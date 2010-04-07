Український корабель вирушає з Криму для участі в Blаckseafor

Корабель управління «Славутич» Військово-морських сил України вирушає із Севастополя, він візьме курс на турецький порт Ереглі для участі у квітневій активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blаckseafor, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Кораблі ВМС країн Чорного моря - фрегат «Верни» (Болгарія), великий десантний корабель «Цезарь Куников» (Російська Федерація), корвет «Мачеларіу» (Румунія), фрегат «Йилдирим» (Туреччина) і корабель управління «Славутич» (Україна) - відвідають порти Ереглі (9-12 квітня), Варна (16-19 квітня) та Констанца (23-27 квітня).

На переходах морем кораблі проведуть навчання з протиповітряної оборони, боротьби за живучість корабля, плавання в ордерах, надання допомоги людині, що опинилася за бортом, буксировки пошкодженого судна, відбиття ударів швидкохідних малорозмірних цілей, бою з надводним кораблем противника, моніторингу цивільного судноплавства і навігаційного орієнтування.

Командувачем військово-морського з’єднання нинішньої активації є командир військово-морської бази Варна ВМС Болгарії контр-адмірал Румен НІКОЛОВ.

«Славутич» бере участь в активаціях Blаckseafor вже увосьме.

Чорноморська група військово-морського співробітництва створена для зміцнення дружби, добрих взаємин і довіри серед держав Чорноморського басейну, а також для підтримки миру і стабільності шляхом підвищення співробітництва і сумісності військово-морських сил.

Завданнями багатонаціонального з’єднання є пошуково-рятувальні операції, гуманітарні операції, протимінні операції, операції із захисту навколишнього середовища, здійснення візитів доброї волі. З`єднання Blаckseafor може також долучатися до операцій під мандатом ООН та ОБСЄ, за умови, коли учасники активації дійшли на це згоди.

Командувач Blаckseafor призначається терміном на рік. Посада підлягає ротації за алфавітним порядком щорічно. Командувачу підпорядковується міжнародний штаб, до якого входять офіцери від країн-учасниць.