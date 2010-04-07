Над урядом Криму пропонують підняти радянський прапор

Вивішувати на будівлях парламенту і уряду Криму щорік 9 травня, в День Перемоги, червоний прапор із зображенням серпа і молота - копію встановленого радянськими солдатами над рейхстагом у Берліні пропонує керівник фракції "Комуністи" у Верховній раді автономії В`ячеслав ЗАХАРОВ.

Депутат вніс на розгляд кримського парламенту проект щодо використання прапора перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, повідомила прес-служба республіканської організації Компартії.

Також ЗАХАРОВ пропонує 9 травня вивішувати прапор на адміністративних будівлях місцевим органам влади і підприємствам Криму, просить використовувати його в святкових заходах, присвячених Дню Перемоги і приурочених до звільнення населених пунктів півострова від фашистів, при проведенні партизанських маївок на Ангарському перевалі і в зуйських лісах.