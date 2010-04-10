Росія готова розглядати пропозиції України щодо ЧФ РФ

Росія готова розглядати пропозиції України з питання базування Чорноморського флоту в Криму, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ, передає УНІАН.

«Ми завжди будемо готові розглядати побажання української сторони з тих чи інших аспектів нашої співпраці», - сказав ЛАВРОВ на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

За словами російського міністра, під час переговорів обговорювалася проблематика перебування ЧФ РФ на території України у всіх аспектах.

9 квітня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що від російської сторони не було офіційних заяв про продовження термінів перебування ЧФ після 2017 року в обмін на зниження ціни на газ. «Ми зі свого боку запропонували підняти рівень орендної плати (за базування ЧФ)», - сказав АЗАРОВ.

Україна як компенсацію за використання кримських земель і інфраструктури одержує 97,75 млн. доларів у вигляді списання державного боргу.