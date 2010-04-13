«Кримський винний дім» підтримує підвищення акцизу на кріплені вина

Ряд винарів підтримує підвищення ставки акцизного збору на кріплені вина.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН голова наглядової ради ЗАТ «Одеський коньячний завод» і ДП «Кримський винний дім» Євгеній ЧЕРНЯК, ставки на кріплені вина не підвищувалися з 2004 року, через що ціна на цю категорію напоїв залишалася невисокою і акциз перестав виконувати функцію обмеження споживання.

ЧЕРНЯК заявив, що міністерство фінансів розробило законопроект, згідно з яким акциз на кріплені вина залежатиме від вмісту в них спирту. За даними винарів, після ухвалення документа, наприклад, для літра кріпленого вина із змістом спирту 18% акциз складе 6,12 грн., таким чином для пляшки 0,7 л акциз буде 4,8 грн. замість 0,5 грн. з літра, що діє на сьогодні.

Голова наглядової ради відзначив, що зараз на українському ринку 49% вина (у натуральному вираженні) – це кріплені вина, з них невеликий об`єм марочних вин, а інші так звані «шмурдяки».

На думку ЧЕРНЯКА, підвищення акцизу дозволить привернути додатково до держбюджету близько 400-500 млн. грн. За його розрахунками, після підвищення частка кріплених вин на українському ринку знизиться удвічі, а зросте частка натуральних вин.

Фінансовий директор концерну «Олімп» Олег ДУРАЄВ додав: «Те, що продається під виглядом кріплених вин, – це не вино».

Голова наглядової ради Першого національного виноробного холдингу (ПНВХ) Валерій ШАМОТІЙ відзначив, що держава повинна стимулювати виробництво якісних натуральних вин, а кріплені вина такими не є.

Ввинарі заявили, що інтереси державного концерну «Масандра», яке спеціалізується на виробництві кріплених вин, враховані, оскільки з постанови про підвищення акцизів виключені марочні кріплені вина.