Кримський уряд скасував масове виділення землі під дачі

Рада міністрів Криму задовольнила протести прокуратури і відмінила прийняті в березні попереднім складом уряду автономії рішення про виділення під дачі 216 приватним особам земельних ділянок загальною площею 21,6 га на південному березі.

16 березня кримський уряд на чолі з Віктором ПЛАКІДОЮ на своєму останньому засіданні дозволив 194 громадянам розробку проектів землеустрою щодо відведення ділянок у районі села Оползневе для індивідуального дачного будівництва і ще 22-м - в районі Гурзуфа. В обох випадках йшлося про виділення кожному громадянину по 0,1 га. У списках бажаючих отримати ділянки зустрічалися однофамільці.

17 березня Верховна рада Криму прийняла відставку членів Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА і Віктора ПЛАКІДИ з посад спікера і прем`єра автономії відповідно, обравши замість них інших ”регіоналів” - Володимира КОНСТАНТИНОВА і Василя ДЖАРТИ.

Перевірка, проведена новим урядом, виявила порушення ”в порядку встановлення цільового призначення” земель на південному березі під час розпорядження ними.

Кримський віце-прем`єр Георгій ПСАРЬОВ заявив, що чиновники повинні були підготувати мотивовану відмову приватникам у видачі дозволів на розробку проектів відведення ділянок ”на підставі невідповідності місця розташування об`єкта” вимогам закону про землеустрій.