Севастополь готує українсько-російське навчання «Фарватер миру»

Представники Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Росії беруть участь у Севастополі в другій конференції з підготовки українсько-російського командно-штабного навчання «Фарватер миру-2010», повідомив прес-центр командування ВМС.

Тема навчання, яке намічено в Севастополі на червень, - планування та проведення пошуково-рятувальної операції під час миротворчих дій у кризовому районі.

Конференція триватиме до 15 квітня.

Навчання «Фарватер миру» традиційно проводились з 1997 по 2003 рік з періодичністю один раз на два роки та мали миротворчий характер. У заході брали участь кораблі, допоміжні судна, літаки й вертольоти морської авіації, підрозділи морської піхоти.