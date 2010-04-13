Кабмін призначив начальника Придніпровської залізниці

Кабінет міністрів України призначив Олександра МОМОТА начальником Придніпровської залізниці, йдеться у розпорядженні, опублікованому на урядовому порталі.

До призначення МОМОТ обіймав посаду директора Українського державного центру транспортного сервісу «Ліски».

Раніше уряд звільнив Петра ЛОЗУ з посади начальника Придніпровської залізниці згідно з пунктом 3 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України - "систематичне невиконання працівником без поважних причин обов`язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення". ЛОЗА обіймав посаду з січня 2008 року.