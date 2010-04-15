Сто тисяч тюльпанів розквітли в ботанічному саду в Криму

Сто тисяч тюльпанів розквітли в Нікітському ботанічному саду в Криму.

Таку масштабну виставку весняних квітів в саду проводять вперше. Над її створенням працювали наукові співробітники відділів дендрології та флори впродовж двох тижнів. Цибулини тюльпанів висадили у формі кола й всі вони розквітли в один час, повідомляє телеканал 24

“Загалом сорт суміш як фон, з одного боку присутні сорти селекції НБС, ну і на іншому боці зібрані сорти закордонної селекції”, - сказав агроном саду Сергій Величко.

Така кількість різновидів тюльпанів існує лише в ботанічному саду. Спеціально до виставки вивели 9 суто кримських сортів. Вони відрізняються більш стійкими характеристиками, квітнуть пізно й не бояться палкого сонця та вітру. Співробітники саду розповідають, селекційна робота займає кілька років, а милуватися квіткою можна лише кілька днів.

Відвідувачі в захваті від різноманітності форм та кольору. Виявляється форма квітки може бути не лише келихоподібна, а й овальна, зірчаста. Колір тюльпанів від звичайного червоного та жовтого до фіолетового і чорного.

Вирощують тюльпани в ботанічному саду з дня створення, тобто більше 200 років. Саме тому серед представлених на виставці тюльпанів співробітники саду виділяють раритетний сорт виведений ще у 1860 році. На сьогодні колекція Нікітського ботанічного саду нараховує 306 сортів.