Справу про отруєння 10 людей в Севастополі направили до суду

Прокуратура передала до суду кримінальну справу за фактом службової фальсифікації посадовцями орендного підприємства, внаслідок якої у листопаді 2009 року отруїлися чадним газом і померли п’ятеро мешканців багатоквартирного будинку в Севастополі і ще п’ятеро постраждали.

Під час слідства встановлено, що посадовці у січні-листопаді не контролювали якість і обсяг проведення перевірок і прочищення димових і вентиляційних каналів квартир будинку 45 по вулиці Горпищенка, а складали підроблені акти про виконані роботи, повідомила прес-служба прокуратури Севастополя.

Один з вентиляційних каналів засмітився, це призвело до скупчення чадного газу.

Тіла чотирьох людей співробітники МНС знайшли в квартирах першого і другого поверхів будинку в Нахімовському районі Севастополя, ще одна людина померла згодом. Ознак пожежі і займання не було.