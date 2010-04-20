Командувач українських ВМС вважає символічним візит корабля США

Командувач військово-морських сил України Віктор МАКСИМОВ вважає символічним, що американський фрегат «Джон Л. Холл» завітав до Севастополя напередодні 65-ї річниці Перемоги у війні з фашистами, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

«(Фрегат відвідав Севастополь) напередодні 65-ї річниці Великої Перемоги, за яку разом боролися наші народи у складі антигітлерівської коаліції. Ми добре знаємо, що Сполучені Штати Америки здійснили внесок у спільну справу розгрому фашизму та визволення Європи», - сказав МАКСИМОВ під час протокольної зустрічі з американською військово-морською делегацією, яка відбулася після заходу до порту Севастополь фрегату «Джон Л. Холл».

Віце-адмірал також подякував за «багаторічну та плідну співпрацю двох флотів». Він нагадав, що з 1997 року флоти України та США разом проводять українсько-американські навчання «Сі бриз», до участі в яких запрошуються сусідні держави по Чорноморсько-Середземноморському регіону. «Навчання «Сі бриз» стали першим кроком до участі українських кораблів в антитерористичній операції «Активні зусилля», що триває у Середземному морі», - сказав МАКСИМОВ.

Командир фрегата «Джон Л. Холл» капітан 2 рангу Херман ПФЕФАЛ повідомив про бажання екіпажу корабля віддати військові почесті радянським воїнам, що загинули у роки Великої Вітчизняної війни, та покласти квіти до пам’ятника.