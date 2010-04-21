Екс-прем`єр Криму очолив міністерство палива й енергетики
15:41, 21 квітня 2010Крым
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За проголосували 79 із 89 депутатів
Верховна рада Криму призначила міністром палива й енергетики регіону колишнього керівника Ради міністрів автономії Віктора ПЛАКІДУ, передає УНІАН.
”За” проголосували 79 із 89 депутатів, присутніх у сесійній залі на засіданні в середу. Загалом у ВР Криму 100 парламентаріїв.
Кандидатуру ПЛАКІДИ, який з 7 квітня виконував обов`язки міністра, внесено за поданням кримського прем`єра Василя ДЖАРТИ.
ПЛАКІДА за освітою інженер-електрик.
З жовтня 2004 по червень 2006 року був директором Кримської енергетичної системи національної компанії "Укренерго".
З червня 2006 по березень 2010 року керував урядом Криму.
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