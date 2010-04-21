Екс-прем`єр Криму очолив міністерство палива й енергетики

Верховна рада Криму призначила міністром палива й енергетики регіону колишнього керівника Ради міністрів автономії Віктора ПЛАКІДУ, передає УНІАН.

”За” проголосували 79 із 89 депутатів, присутніх у сесійній залі на засіданні в середу. Загалом у ВР Криму 100 парламентаріїв.

Кандидатуру ПЛАКІДИ, який з 7 квітня виконував обов`язки міністра, внесено за поданням кримського прем`єра Василя ДЖАРТИ.

ПЛАКІДА за освітою інженер-електрик.

З жовтня 2004 по червень 2006 року був директором Кримської енергетичної системи національної компанії "Укренерго".

З червня 2006 по березень 2010 року керував урядом Криму.