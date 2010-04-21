Віце-спікер: без референдуму ЧФ РФ у Криму затриматися не зможе

Продовжити базування Чорноморського флоту Росії у Криму після 2017 року неможливо без внесення змін до Конституції та проведення всеукраїнського референдуму, заявив заступник голови Верховної Ради, депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО

“Треба проаналізувати документи, які підписані. Але такі домовленості треба тлумачити виключно як бажання Віктора ЯНУКОВИЧА та хотіння Партії регіонів”, - сказав він УНІАН, коментуючи домовленість президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА та Дмитра МЕДВЕДЄВА.

ЯНУКОВИЧ та МЕДВЕДЄВ в середу в Харкові підписали угоду про продовження базування ЧФ РФ в Криму після 2017 року строком на 25 років - до 2042. Документом передбачено продовження його дії ще на 5 років після 2042 року, якщо сторони не домовляться про інше.

ТОМЕНКО наголосив, що для реалізації цих домовленостей необхідно внести зміни до Конституції України, спочатку 226-ма голосами депутатів, а потім 300-ми, і затвердити ці зміни на всеукраїнському референдумі.

“Стаття 17 (Конституції) чітко передбачає, що розміщення воєнних міжнародних баз на території України заборонено, а пункт 14 Перехідних положень Конституції, який давав можливість орендувати землю України, закінчується у 2017 році”, - додав він.

Віце-спікер зауважив, що “знає український народ, і той, який говорить українською мовою, і той, який говорить російською мовою, і коли йдеться про національні інтереси, територіальну незалежність або цілісність, українці завжди відстоювали власні інтереси”. “Я переконаний, що на референдумі ця ідея не буде підтримана”, - сказав ТОМЕНКО.