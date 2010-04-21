Опозиція закликає не допустити ратифікації угоди про ЧФ

Лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликає опозиціонерів у парламенті об’єднатися і не допустити ратифікації нової угоди про перебування Чорноморського флоту РФ у Криму після 2017 року, яку підписали президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ.

«Ці домовленості є зрадою національних інтересів України і не можуть бути виправданими жодними так званими поступками Росії по ціні на газ», - заявив КИРИЛЕНКО.

На його думку, усім опозиційним силам слід «об’єднатися навколо загрози, яка реально нависла над Україною внаслідок початку реалізації відверто антиукраїнської фази державної політики».

«Опозиції, яка може об’єднатися хоча б по ключових питаннях, слід не допустити ратифікації цієї міждержавної угоди в парламенті. Такі дії, з одного боку, згуртують усі патріотичні сили, а з іншого - покажуть реваншистам, що далеко не все так просто і легко, як вони думають», - додав лідер партії «За Україну!».

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ в середу в Харкові підписали угоду про продовження базування ЧФ РФ в Криму після 2017 року строком на 25 років - до 2042. Документом передбачено продовження його дії ще на 5 років після 2042 року, якщо сторони не домовляться про інше.

Натомість Росія продаватиме газ Україні на 30% дешевше.