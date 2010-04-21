Роcія кує залізо, поки гаряче - політолог про флотську угоду

Російська Федерація підписала договір з Україною про продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі на 25 років, побоюючись можливої зміни позиції українського президента Віктора ЯНУКОВИЧА в майбутньому, вважає директор Центру політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

«Росіяни вчинили за принципом «куй залізо, поки гаряче», тобто, вони не стали чекати, що буде через п`ять років або навіть через рік - чи не зміниться позиція самого ЯНУКОВИЧА, політична ситуація в Україні. Вони вирішили добитися результату відразу ж, поки ЯНУКОВИЧ готовий був йти на істотні поступки заради зменшення ціни на газ», - сказав ФЕСЕНКО в інтерв`ю УНІАН.

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ в середу підписали угоду про продовження базування ЧФ РФ в Криму після 2017 року строком на 25 років - до 2042 - з можливою пролонгацією на 5 років за згодою сторін.

На думку політолога, договір було підписано за тією самою схемою, що і в 90-і роки: «флот в обмін на газ».

ФЕСЕНКО вважає, що угода викличе серйозну дискусію в Україні, різкі протести з боку опозиції і неприйняття частиною суспільства. Він зазначив, що йдеться не про політико-економічний компроміс між РФ і Україною, а про дуже тривалий час перебування флоту - до 2042 року.

«Напевно така домовленість стане ще однією темою, що розколює українське суспільство. Я не думаю, що проти цього виступить більшість суспільства. Все ж таки прихильники Партії регіонів і прихильники дружніх відносин з Росією - це не менше половини українських громадян, вони можуть і підтримати подібне рішення», - сказав експерт.

ФЕСЕНКО вважає, що підписані угоди безпосередньо не вдарять по рейтингу ЯНУКОВИЧА, але в цілому серед українців може зменшитися кількість тих, хто ставиться до нього стримано і помірно.