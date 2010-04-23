Тимошенко: пакт Медведєва-Януковича буде денонсований

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про можливість денонсації угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Криму після 2017 року на 25 років після зміни влади в Україні.

"Як тільки зміниться влада, а я переконана, що вона зміниться, і зміниться в той час, який встановлений Конституцією, будуть денонсовані всі без винятку угоди, які суперечать національним інтересам України", - сказала ТИМОШЕНКО в ефірі телеканалу "Україна".

"За два роки перебування у владі ми не віддали приватизувати в тіньовому секторі жодного стратегічного заводу нашої держави, підприємства, і навпаки - повернули стратегічні родовища нафти і газу державі. Саме тому я впевнено можу сказати: так, це буде зроблено", - підкреслила вона.

21 квітня президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі до 2042 року. В обмін Україна домоглася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш, як на 100 доларів за тисячу кубометрів.