Селищна рада скасувала вилучення у держпідприємства 9 га біля моря

Селищна рада Коктебеля розглянула протест прокуратури Криму і відмінила рішення про вилучення у державного підприємства «Науково-дослідний інститут аеропружних систем» 8,6 га землі біля моря, повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Коктебельська селищна рада відмінила своє лютневе рішення про те, що інститут не має права користуватися землею, яка використовувалася для обслуговування бази відпочинку «Прибій» і дитячого оздоровчого табору «Схід», - йдеться в прес-релізі.

Згідно із законом орган місцевої влади не може розпоряджатися землями держпідприємств.

Нагадаємо, раніше в квітні прокуратура Криму повідомила про порушення кримінальної справи за фактом незаконного відчуження 0,24 га землі інституту, що оцінюється в 1,6 млн.грн.