Міськрада Севастополя закликала Раду ратифікувати угоду щодо ЧФ РФ

Міська рада Севастополя закликала Верховну Раду ратифікувати угоду про продовження з 2017 року на 25 років перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні, передає УНІАН.

За звернення до парламенту одностайно проголосували 57 присутніх на позачерговій сесії депутатів. Вього у міськраді 75 депутатів.

«Продовження терміну перебування Чорноморського флоту в Севастополі стане одним із основоположних чинників при формуванні європейської системи колективної безпеки. Чорноморський флот буде одним із гарантів безпеки країн Чорноморського басейну. В цьому зацікавлена й Україна, й Росія, й решта країн Причорноморського регіону... На підприємствах, що обслуговують флот, працюють близько 20 тисяч севастопольців. Продовження перебування флоту дозволить зберегти вже існуючі робочі місця й дасть можливість створювати нові, таким чином, десятки тисяч городян відчують упевненість у завтрашньому дні для себе й своїх сімей», - мовиться в заяві, яку озвучив з трибуни міськради голова севастопольської адміністрації Валерій САРАТОВ.

Президенти Росії та України Дмитро МЕДВЕДЄВ та Віктор ЯНУКОВИЧ 21 квітня підписали угоду, що продовжує перебування ЧФ РФ у Криму до 2042 року із правом подальшої пролонгації ще на 5 років. В обмін на це Україна домоглася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш, як на 100 доларів за тисячу кубометрів.

Держдума РФ і Верховна Рада України можуть синхронно ратифікувати угоду 27 квітня.