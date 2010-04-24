Росія виділить $4,7 млн. Севастополю
13:10, 24 квітня 2010Крым
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|© УНІАН
«Цю цифру вже підтверджено й вже зроблено розрахунок на 2011 рік - 41 мільйон гривень», - сказав АХТЕМОВ в ефірі регіональної державної телерадіокомпанії.
За його словами, відповідно до угод, гроші з держбюджету РФ йдуть на будівництво і реконструкцію «важливих для міста об`єктів - об`єктів водопостачання, полігону твердих побутових відходів».
За інформацією АХТЕМОВА, в 2009 році надходження від військових формувань ЧФ РФ до бюджету Севастополя, що перевищував за доходами 1,1 млрд. грн., становили 78 млн. грн., а надходження від флоту до соціальних фондів - понад 214 млн. грн.
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