Росія виділить $4,7 млн. Севастополю

38 мільйонів гривень виділить Росія з держбюджету в поточному році на соціально-економічний розвиток Севастополя, заявив начальник управління економіки севастопольської адміністрації Елемдар АХТЕМОВ, передає УНІАН.

«Цю цифру вже підтверджено й вже зроблено розрахунок на 2011 рік - 41 мільйон гривень», - сказав АХТЕМОВ в ефірі регіональної державної телерадіокомпанії.

За його словами, відповідно до угод, гроші з держбюджету РФ йдуть на будівництво і реконструкцію «важливих для міста об`єктів - об`єктів водопостачання, полігону твердих побутових відходів».

За інформацією АХТЕМОВА, в 2009 році надходження від військових формувань ЧФ РФ до бюджету Севастополя, що перевищував за доходами 1,1 млрд. грн., становили 78 млн. грн., а надходження від флоту до соціальних фондів - понад 214 млн. грн.