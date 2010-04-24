Севастополь вимагає подвоїти компенсацію за базування ЧФ РФ

Севастополь вимагає збільшити майже вдвічі - до 202,6 млн. грн. - субвенцію з державного бюджету України як компенсацію втрат, які місто несе внаслідок розміщення на його території Чорноморського флоту Росії, заявив голова міської адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Ми просимо суму 202 млн. 616 тис. грн. На сьогодні узгоджена цифра становить 107 млн. грн. Питання не вирішено. Звернення до прем`єр-міністра написано, переговори з міністерством фінансів йдуть безперервно», - сказав САРАТОВ журналістам у Севастополі, передає УНІАН.

Голова адміністрації має намір підняти питання щодо збільшення компенсації за базування ЧФ під час першого приїзду до Севастополя президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Треба знати позицію президента, й, відповідно, спиратися на його підтримку. Інакше міністерство фінансів зробить усе, щоб обмежити права севастопольців у цьому питанні», - заявив САРАТОВ.