Кораблі ЧФ РФ провели пуски крилатих ракет у Чорному морі

Екіпажі кораблів Чорноморського флоту Росії провели пуски крилатих ракет на навчаннях у Чорному морі на полігоні, розташованому в районі на південний захід від кримського мису Тарханкут, повідомила група інформаційного забезпечення ЧФ РФ.

”Корабельна ударна група у складі ракетного корабля на повітряній подушці ”Самум”, малого ракетного корабля ”Штиль” і двох ракетних катерів ”Ивановец” і Р-60 виконала спільну ракетну стрільбу на приз головнокомандуючого ВМФ по складній морській цілі, що імітує загін бойових кораблів супротивника. Бойові вправи виконано з високою якістю”, - говориться в прес-релізі.

В забезпеченні навчань взяли участь більше 15 кораблів і суден флоту, а також літаків і вертольотів морської авіації.