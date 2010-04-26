Москва має багато планів щодо Севастополя

Московські компанії вважають Севастополь інвестиційно привабливим, заявив заступник мера Москви в уряді столиці РФ з питань міжрегіональної співпраці, спорту й туризму Сергій БАЙДАКОВ.

«Ми завжди говорили про те, що Севастополь для нас цікавий. Немає сумніву в тому, що московські компанії виступлять ініціаторами багатьох інвестиційних проектів на території Севастополя», - заявив віце-мер Москви журналістам після зустрічі з головою севастопольської адміністрації Валерієм САРАТОВИМ.

БАЙДАКОВ вважає «готельне господарство, сферу обслуговування туристів, спорт» найбільш актуальними для інвестування в Севастополь.

«Сьогодні Севастополь - один з цікавих майданчиків для можливого інвестування не тільки московськими компаніями, а й зарубіжними компаніями для просування питань будівництва, розвитку об`єктів інфраструктури обслуговування», - сказав заступник мера Москви.

БАЙДАКОВ вважає, що останні події, пов`язані з підписанням угоди про продовження з 2017 року на 25 років перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі, «не можуть не обнадіювати, не можуть не налаштовувати на позитивний лад».

Кажучи про подальші кроки з розвитку співпраці між адміністрацією Севастополя і мерією Москви, він відзначив: є «багато планів, багато задумок».

САРАТОВ звернув увагу, що це його перша офіційна зустріч з представником російської сторони після підписання угоди щодо ЧФ РФ.

«Вважаю, що наші відносини ми розвиватимемо. Треба погоджувати дату, аби ми в травні могли відвідати Москву, і вже на новому рівні обговорити питання і відносини, які дуже хотілося б розвинути у зв`язку з підписанням угоди», - сказав губернатор.