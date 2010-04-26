Україна виграє від продовження терміну базування ЧФ РФ - Лукашенко

Україна виграє від продовження терміну базування Чорноморського флоту Російської Федерації на своїй території, вважає президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО, повідомила прес-служба глави білоруської держави.

”Я не вдаватимуся в подробиці - в Росії це вже активно коментують: навіщо Росії Чорноморський флот. Це їхня справа, з ким там воювати. Це справа Росії: утримувати його або не утримувати, яка ціна цього флоту. Але своїх колег в Україні я хочу привітати з цією прекрасною перемогою: вони отримали декілька мільярдів доларів за підписання цього договору. Але я зараз не про це. Головнокомандуючий Збройних сил Росії, мабуть, забув, що на території Білорусі знаходяться дві діючі бази: в районі Барановичів і районі Вілейки. І можу нагадати, що на відміну від Севастополя, Росія платить нам нуль рублів і нуль копійок за оренду цих баз”, - сказав ЛУКАШЕНКО.

Президенти Росії та України Дмитро МЕДВЕДЄВА і Віктор ЯНУКОВИЧ 21 квітня в Харкові підписали угоду, яка продовжує перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на 5 років. Україна в обмін на це домоглася скорочення ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 доларів за тисячу кубометрів. Угоду мають ратифікувати парламенти двох країн.

Президент Білорусі уточнив, що основною функцією російської військової бази в районі Барановичів є раннє попередження про ракетний напад.

”Це дуже важлива нова база, яку ми свого часу добудовували з Борисом Єльциним. Друга база забезпечує зв`язок із підводним флотом Російської Федерації в Атлантиці”, - додав ЛУКАШЕНКО.

”Якщо президент Росії про це забув - і про Барановичі, і про Вілейку - час згадати”, - підкреслив він.

Президент Білорусі заявив, що білоруська армія захищає Росію на західних рубежах, складає основу військового угрупування союзної держави.

”На Заході у Російської Федерації, окрім білоруських Збройних сил, нікого більше немає”, - сказав ЛУКАШЕНКО, додавши, що на підписанні договору про єдину систему ППО наполягала Москва.